5+2=1073.Как это?ОбЪясните пожалуйста!Заранее спасибо.
Математика
5+2=1073.Как это?ОбЪясните пожалуйста!Заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 умножить на 2=10 5+2=7 5-2=3
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