Станок автомат изготовил 352 деталей по 64 деталей в час Сколько деталей он изготовил за то же время если увеличить производительность на 25%

Математика

Станок автомат изготовил 352 деталей по 64 деталей в час Сколько деталей он изготовил за то же время если увеличить производительность на 25%

Автор: Гость