Станок автомат изготовил 352 деталей по 64 деталей в час Сколько деталей он изготовил за то же время если увеличить производительность на 25%
Математика
Станок автомат изготовил 352 деталей по 64 деталей в час Сколько деталей он изготовил за то же время если увеличить производительность на 25%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 352:64=5,5(ч) - время работы станка. 2) 64*1,25=80 (д.) - за 1 час. 3) 80*5,5=440 (д.) - всего. или еще проще: 352*1,25=440 (д.) Ответ: 440 деталей
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