C).3)First, they collected wood,sticks and dry grass.Soon they had a hot fire.Grandpa carefully washed his hands.After that he began to cook their lunch.Помогите плиз как читается и переводится этот абзац.Заранее Спасибо!
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C).3)First, they collected wood,sticks and dry grass.Soon they had a hot fire.Grandpa carefully washed his hands.After that he began to cook their lunch.Помогите плиз как читается и переводится этот абзац.Заранее Спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала она собирали деревья, ветви(палки) и сухую траву. Вскоре у них появился огонь(костер). Дедушка тщательно вымыл свои руки. После этого он начал готовить их обед.
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