Даны три числа сумма которых равна 543 первое число больше второго На 8 а третье чис??о меньше второго на 8 найдите меньший из этих трех чисел

Математика
Даны три числа сумма которых равна 543 первое число больше второго На 8 а третье чис??о меньше второго на 8 найдите меньший из этих трех чисел
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