Даны три числа сумма которых равна 543 первое число больше второго На 8 а третье чис??о меньше второго на 8 найдите меньший из этих трех чисел

Математика

Даны три числа сумма которых равна 543 первое число больше второго На 8 а третье чис??о меньше второго на 8 найдите меньший из этих трех чисел

Автор: Гость