Почему пишется честолюбие
Русский язык
Почему пишется честолюбие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет, я могу предположить такой вариант: Слово Честолюбие оказывается сложным существительным среднего рода в котором выделим окончание -Е: Честолюбие-Честолюбием-Честолюбия.Ударение в нем падает на третий слог: честолЮбие.Корнями слова оказываются морфемы ЧЕСТ-: Честь, и ЛЮБ-: Любить.Обратим внимание, что в корне ЧЕСТ находится безударная гласная Е, а само слово можно ошибочно написать как чИстолюбие.Проверить безударную гласную в слове Честолюбие можно с помощью слова чЕсть.Также в слове Честолюбие выделим соединительную гласную О, помня о том, что соединительной гласной А не существует.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
14. Отметьте животное, которое живёт только в Австралии и на соседствующих с континентом островах. A) kangaroo B) polar bear C) cat D) ham...
Другие предметы
Информатика
Загадочно число из промежутка от 32 до 64 какое количество вопросов надо задать для угадывания числа и какое кол-во информации при этом получится
Русский язык