Почему пишется честолюбие

Гость: Гость:

Привет, я могу предположить такой вариант: Слово Честолюбие оказывается сложным существительным среднего рода в котором выделим окончание -Е: Честолюбие-Честолюбием-Честолюбия.Ударение в нем падает на третий слог: честолЮбие.Корнями слова оказываются морфемы ЧЕСТ-: Честь, и ЛЮБ-: Любить.Обратим внимание, что в корне ЧЕСТ находится безударная гласная Е, а само слово можно ошибочно написать как чИстолюбие.Проверить безударную гласную в слове Честолюбие можно с помощью слова чЕсть.Также в слове Честолюбие выделим соединительную гласную О, помня о том, что соединительной гласной А не существует.