Решите уравнение 3(2х+5)=2(х+3)-7

Математика
Решите уравнение 3(2х+5)=2(х+3)-7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раскрываем скобки:6х+15=2х+6-7. 6х-2х=6-7-15. 4х=-16. х=-4
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