14. Отметьте животное, которое живёт только в Австралии и на соседствующих с континентом островах. A) kangaroo B) polar bear C) cat D) hamster

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14. Отметьте животное, которое живёт только в Австралии и на соседствующих с континентом островах. A) kangaroo B) polar bear C) cat D) hamster

Автор: Гость