14. Отметьте животное, которое живёт только в Австралии и на соседствующих с континентом островах. A) kangaroo B) polar bear C) cat D) hamster
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14. Отметьте животное, которое живёт только в Австралии и на соседствующих с континентом островах. A) kangaroo B) polar bear C) cat D) hamster
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Kangaroо (кенгуру)
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