Какая из перечисленных равнин является наиболее высокой и расчлененной: а)Восточ??о-европейская; б)Среднесибирское плоскогорье; в) Западно-сибирская равнина

География
Какая из перечисленных равнин является наиболее высокой и расчлененной: а)Восточ??о-европейская; б)Среднесибирское плоскогорье; в) Западно-сибирская равнина
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