Какая из перечисленных равнин является наиболее высокой и расчлененной: а)Восточ??о-европейская; б)Среднесибирское плоскогорье; в) Западно-сибирская равнина
География
Какая из перечисленных равнин является наиболее высокой и расчлененной: а)Восточ??о-европейская; б)Среднесибирское плоскогорье; в) Западно-сибирская равнина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б....................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Русский язык
Спиши в тетрадь, диктуя себе орфографически. Родился, весной,вокруг,зелёным,появи??ся,бельчонок,равно,оставался,покраснели, осень.
Обществознание