Найдите знаяение выражения а)-6-18 б)21-50

Математика
Найдите знаяение выражения а)-6-18 б)21-50
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a)-6-18=-24b) 21-50=-29

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