Найдите знаяение выражения а)-6-18 б)21-50
Математика
Найдите знаяение выражения а)-6-18 б)21-50
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a)-6-18=-24b) 21-50=-29
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