Составьте программу, которая формирует массив из 40 случайных чисел от 0 до 20 и вычисляет, сумму чисел, кратных 3
Информатика
Составьте программу, которая формирует массив из 40 случайных чисел от 0 до 20 и вычисляет, сумму чисел, кратных 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Const n=40; var i, s:integer; m:array[1..n] of integer; begin Randomize; for i:=1 to n do begin m[i]:=Random(21)+0; Write(m[i],) end; Writeln; s:=0; for i:=1 to n do begin if m[i] mod 3=0 then s:=s + m[i] end; Writeln end.
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