Составьте программу, которая формирует массив из 40 случайных чисел от 0 до 20 и вычисляет, сумму чисел, кратных 3

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Составьте программу, которая формирует массив из 40 случайных чисел от 0 до 20 и вычисляет, сумму чисел, кратных 3

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