!!!!!СРОЧНО!!!!!!УМОЛЯЮ ВАС!!!!!!!ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!! Нервная ткань a)Строение б)Роль
Биология
!!!!!СРОЧНО!!!!!!УМОЛЯЮ ВАС!!!!!!!ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!! Нервная ткань a)Строение б)Роль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нервная ткань является основным компонентом нервной системы, обеспечивает проведение сигналов (импульсов) в головной мозг, их проведение и синтез, устанавливает взаимосвязь организма с внешней средой, участвует в координации функции внутри организма, обеспечивает его целостность. Нервная ткань состоит из нервных клеток — нейронов (нейроцитов), которые имеют особые структуру и функции, и нейроглии, которая выполняет трофическую, опорную, защитную и другие функции. Нервная ткань формирует центральную нервную систему (головной и спинной мозг) и периферическую — нервы (сплетения, ганглии). Нейроны — функциональные единицы нервной системы, которые имеют множество связей. Они чувствительны к раздражению, способны передавать электрические импульсы от периферических рецепторов к органам-исполнителям
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