Предложите три способа получения гидроксида кальция. ответ подтвердите уравнени??ми реакции

Гость: Гость:

1)взаимодействие активного металла с водой: Ca+2H2O=Ca(OH)2+H2 2)взаимодействие оксида металла с водой: CaO+H2O=Ca(OH)2 2)взаимодействие соли кальция с щёлочью: CaCl2+2KOH=Ca(OH)2+2KCl