Предложите три способа получения гидроксида кальция. ответ подтвердите уравнени??ми реакции

Химия
Предложите три способа получения гидроксида кальция. ответ подтвердите уравнени??ми реакции
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)взаимодействие активного металла с водой: Ca+2H2O=Ca(OH)2+H2 2)взаимодействие оксида металла с водой: CaO+H2O=Ca(OH)2 2)взаимодействие соли кальция с щёлочью: CaCl2+2KOH=Ca(OH)2+2KCl
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