Серая лесная почва.цвет,где образуется,плодородная или нет. пожалуйста!!!
Окружающий мир
Серая лесная почва.цвет,где образуется,плодородная или нет. пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очень плодородная а она сама ярко коричневого цвета.
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