(350/70+310)/5+118 Разобрать по действиям
Математика
(350/70+310)/5+118 Разобрать по действиям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 350:70 = 5 = 1 действие 2. 5+330 = 335 = 2 действие 3. 335:5 = 67 = 3 действие 4. 3+118 = 121 = 4 действие
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