Помогите заделать морфологический рахзбор слова пути
Русский язык
Помогите заделать морфологический рахзбор слова пути
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(В) пути- сущ., т.к: 1.пр-т (где?); 2.а) путь: нариц., неодуш., м.р., 2 склонение(скл.); б) в предл. а., ед.ч.; 3 где?- обстоятельство(._._._._.)
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