Помогите срочно надо Диаметр земли приблезительно =12700км.этот диаметр в 11раз мень??е диаметра Юпитера Найти радиус Юпитера
Математика
Помогите срочно надо Диаметр земли приблезительно =12700км.этот диаметр в 11раз мень??е диаметра Юпитера Найти радиус Юпитера
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12700*11=35400 кпьдддюю
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