Как измерить масштаб?

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Прежде чем приступить к определению масштаба карты необходимо взять другую карту такой же территории с уже известным масштабом. Далее переходим к поиску одинаковых пар точек местности, отображаемых на обеих картах. С помощью линейки производятся измерения расстояний между выбранными объектами на каждой из карт. Используя полученные измерения, необходимо рассчитать разницу масштаба искомой карты по отношению к масштабу другой. Важно конечное значение масштаба привести в установленный вид, а именно к целому, кратному ста или тысячи значению. При отсутствии возможности использования второй карты, есть другой способ, как определить масштаб карты. В этом вопросе помогут специальные картографические сервисы, найти которые можно в поисковой системе. Выбрав сервис, необходимо найти ту же территорию, что изображена на карте, и выбранные характерные точки. Далее путем использования инструмента «Линейка» можно легко определить искомое расстояние по выбранным для космоснимков единицам измерения. Последним действием станет определение масштаба карты по известным значениям расстояний на местности и по карте. Как самостоятельно определить масштаб чертежа. При отсутствии указания масштаба чертежа в одном из установленных мест есть вариант, как определить масштаб чертежа самостоятельно. Сначала определяется изображенный на чертеже объект с габаритными размерами. Необходимо на чертеже найти вид детали с указанными габаритными размерами. Далее, используя размерную линию какого-либо габаритного размера, путем приложения любого измерительного прибора производится измерение ее длины. После чего для сравнения числового значения размера с полученным результатом необходимо использовать деление результата с числовым значением. Полученное число и будет являться искомым масштабом.