Как называются процитированные части басен Крылова? Из каких басен они взяты? А) ??ж сколько раз твердили миру, Что лесть гнусна, вредна; но только всё не впрок, И в сердце льстец всегда отыщет уголок. Б) Когда в товарищах ...

Литература
Как называются процитированные части басен Крылова? Из каких басен они взяты? А) ??ж сколько раз твердили миру, Что лесть гнусна, вредна; но только всё не впрок, И в сердце льстец всегда отыщет уголок. Б) Когда в товарищах согласья нет, На лад их дело не пойдёт И выйдет из него не дело, только мука. В) У сильно всегда бессильный виноват. Г) А вы, друзья, как не садитесь, Всё в музыканты не годитесь.
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А)ворона и лиса Б)лебедь рак и щука В) волк и ягнёнок Г)квартет
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