Как называются процитированные части басен Крылова? Из каких басен они взяты? А) ??ж сколько раз твердили миру, Что лесть гнусна, вредна; но только всё не впрок, И в сердце льстец всегда отыщет уголок. Б) Когда в товарищах ...

Литература

Как называются процитированные части басен Крылова? Из каких басен они взяты? А) ??ж сколько раз твердили миру, Что лесть гнусна, вредна; но только всё не впрок, И в сердце льстец всегда отыщет уголок. Б) Когда в товарищах согласья нет, На лад их дело не пойдёт И выйдет из него не дело, только мука. В) У сильно всегда бессильный виноват. Г) А вы, друзья, как не садитесь, Всё в музыканты не годитесь.

Автор: Гость