Как называются все три повести о Малыше и Карлсоне и указать аннотации эти назван??я

Гость: Гость:

1- Малыш и Карлсон 2-Карлсон вернулся 3-Карлсон опять шалит 1- Мальчик Сванте Свантесон (Малыш) знакомится с удивительным мальчишкой- Карлсоном. Малыш относился к нему хорошо, но сам Карлсон все испортил: взорвал паровую машину, обозвал Малыша "мешок с сеном" притворялся больным и даже однажды подвел родителей Малыша, но однажды познакомился с ними, а Малыш получил в подарок собаку Бимбо. 2- Малыш уехал в деревню к бабушке, а когда приехал, мама сказала, что Карлсон никогда не вернется. Но Карлсон вернулся!И сказал, что тоже был у бабушки! У мамы Малыша однажды было сильное малокровие, и она уехала на курорт, а папа по делам в Лондон. Они наняли домработницу фрекен Бок (Хильдур Бок) которая поначалу жадно относилась к малышу. Однажды она вошла к нему в комнату, а Карлсон запер дверь. И, пока они сидели 2 часа, Малыш полюбил фрекен Бок. 3. В Стокгольме появились жулики Филле и Рулле (Филлип и Рудольф), они часто все воровали. А онажды в газете было написано, то что редакция обнаружила летающий бочонок (Карлсона), и кто его найдет, награда 10,000 крон. Конечно же, Филле и Рулле пошли воровать Карлсона, но он оделся в приведение, и выгнал их из дома. Кстати, в гости к Свантесонам приехал дядя Юлиус (господин Иенсен), которому Карлсон открыл мир сказок. А тем временем Карлсон полетел в редакцию, раскрыл тайну Вазастана, и улетел с 10,000 крон!