Как объяснить образование тени и полутени
Физика
Как объяснить образование тени и полутени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнце светит под определенным углом и получается так,что в некоторые места свет попасть не может.
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