Как образуются траппы

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Наиболее распространённой точкой зрения является теория об образовании траппов в результате поднятия из глубин Земли (возможно, от границы мантии с ядром) так называемого плюма — крупного потока горячего мантийного вещества. При этом, когда плюм достигает низов литосферы, начинается её плавление и образуются насыщенные летучими компонентами расплавы, которые прорываются на поверхность в виде кимберлитов. Затем голова плюма продолжает движение вверх и вовлекает в плавление всё большие объёмы литосферной мантии, в результате чего формируется основной объём базальтовых расплавов. Ударившись о континентальную кору, плюм растекается под ней и вызывает магматизм на периферии области, захваченной трапповым магматизмом. Трапповый магматизм в разное время происходил на всех платформах. Нередко они происходили одновременно в весьма удалённых районах планеты. Извержения траппов часто приурочены к другим крупным геологическим событиям: расколу континентов, массовым вымираниям видов, изменениям магнитного поля Земли. Среди наиболее крупных трапповых провинций - Сибирские траппы, Деканские траппы, Трапповая провинция Парана-Этендека. Трапповые базальты в Южной Америке распространены на территории Бразилии (Трапповая провинция Парана-Этендека) , Аргентины, Венесуэлы, Колумбии и других стран. ТАРЫН (якутск. ) — многолетняя крупная наледь преимущественно от грунтовых вод. В Колымо-Верхоянских горах тарыны распространены в пределах высот от 300 до 2000 м, причем в пограничной полосе между горными тундрами и кустарниковым поясом образуют часто сплошные покровы — своеобразный высотный пояс вдоль естественных источников гольцовых вод. Величайший тарын в долине реки Момы (бассейн реки Индигирки) — Улахан-Тарын достигает 40 км длины при мощности от 3 до 8 м и объемом льда более 200 млн. м3. отуряхи- это травяные реки. Они образуются так: весной временные водотоки (ручьи) несут смытую почву. Которая потом маркирует русло высохшего ручья. Поскольку почва - штука плодородная, вдобавок влажность повышенная - понижения рельефа как-никак - получаются полосы сочной, высокой травы на фоне более скудного окружения.