Помогите зделать домашку, тут надо перевести и вставить где черточки это :Pr и F вот фотка.Помогите пожалуйсто!
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Помогите зделать домашку, тут надо перевести и вставить где черточки это :Pr и F вот фотка.Помогите пожалуйсто!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Pr-F 2.Pr-F 3.Pr-F 4.F-Pr
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