Помогите зделать домашку, тут надо перевести и вставить где черточки это :Pr и F вот фотка.Помогите пожалуйсто!

Английский язык

Помогите зделать домашку, тут надо перевести и вставить где черточки это :Pr и F вот фотка.Помогите пожалуйсто!

Автор: Гость