Как оформить проект о войне

Литература
Как оформить проект о войне
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пиши во время великой отечественной войны было много разрушенных зданий и фашисты наступали на Москва и хотели разбить нашу обарону.Но наши войска выдержали натиск и выставки наподение на москву.Наши войска пошли в Берлин и сверлом фашистов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Обозначь склонение и падеж существительных , обьясни окончания : На алле.., на лоша??к.., на верхушке.. ел.., поезка по Волг.., на листочк.. черему...
Ответить
Математика
Исследовать и построить график функции y=x / x+5
Ответить
Математика
Начерти окружности радиусом 4 см 5 мм и 3 см 5 мм.чему равен диаметр каждой окружности?
Ответить
Математика
Клавиатура и мышь вместе стоят в 5 раз дешевле монитора .цена клавиатуры 18 р мыши 7 ?? сколько стоит монитор
Ответить
Математика
Длина ножки маховика 6 см подберезовика 12 см схема к задаче
Ответить