Как оформить проект о войне
Литература
Как оформить проект о войне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пиши во время великой отечественной войны было много разрушенных зданий и фашисты наступали на Москва и хотели разбить нашу обарону.Но наши войска выдержали натиск и выставки наподение на москву.Наши войска пошли в Берлин и сверлом фашистов.
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