Как оформить проект о войне

Гость: Гость:

Пиши во время великой отечественной войны было много разрушенных зданий и фашисты наступали на Москва и хотели разбить нашу обарону.Но наши войска выдержали натиск и выставки наподение на москву.Наши войска пошли в Берлин и сверлом фашистов.