Как отличалась жизнь сельских жителей от жизни горожан

История
Как отличалась жизнь сельских жителей от жизни горожан
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Гость:
Сельские жители живут в сёлах. горожане живут в городах.
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