Как относились русские композиторы к народной песне

Гость: Гость:

И русские, и зарубежные композиторы любили и использовали в своём творчестве народную музыку. Они включали народные мотивы в оперы, балеты и симфонии, "переделывали" народные песни под романсы. Народная музыка вдохновляла их и помогала сочинять.