Как относились русские композиторы к народной песне
Музыка
Как относились русские композиторы к народной песне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И русские, и зарубежные композиторы любили и использовали в своём творчестве народную музыку. Они включали народные мотивы в оперы, балеты и симфонии, "переделывали" народные песни под романсы. Народная музыка вдохновляла их и помогала сочинять.
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