Как переносится слова кенгуру ролики рюкзак медведь лягушка мышка кровать ?

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Как переносится слова кенгуру ролики рюкзак медведь лягушка мышка кровать ?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кен-гу-ру ро-ли-ки рюк-зак мед-ведь ля-гуш-ка мыш-ка кро-вать
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