Тема твору патріотичні почуття,повага до батьків вірність у дружбі й коханні важливі загально людські й морально етичні цінності (за твором Івана Франка "Захар Беркут") НА КОНТРОЛЬНУ СРООООООООЧНО
Українська література
Тема твору патріотичні почуття,повага до батьків вірність у дружбі й коханні важливі загально людські й морально етичні цінності (за твором Івана Франка "Захар Беркут") НА КОНТРОЛЬНУ СРООООООООЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не кто тебе не даст понял хахахахахахахах
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