Тема твору патріотичні почуття,повага до батьків вірність у дружбі й коханні важливі загально людські й морально етичні цінності (за твором Івана Франка "Захар Беркут") НА КОНТРОЛЬНУ СРООООООООЧНО

Українська література

Тема твору патріотичні почуття,повага до батьків вірність у дружбі й коханні важливі загально людські й морально етичні цінності (за твором Івана Франка "Захар Беркут") НА КОНТРОЛЬНУ СРООООООООЧНО

Автор: Гость