Тема твору патріотичні почуття,повага до батьків вірність у дружбі й коханні важливі загально людські й морально етичні цінності (за твором Івана Франка "Захар Беркут") НА КОНТРОЛЬНУ СРООООООООЧНО

Українська література
Тема твору патріотичні почуття,повага до батьків вірність у дружбі й коханні важливі загально людські й морально етичні цінності (за твором Івана Франка "Захар Беркут") НА КОНТРОЛЬНУ СРООООООООЧНО
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Не кто тебе не даст понял  хахахахахахахах
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