Почему люди уважали Ашик-Кериба?
Литература
Почему люди уважали Ашик-Кериба?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Люди уважали его за то что он был добрый, целеустремленный, он шел к своей цели ни смотря ни на что!
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