Какой верхней или нижней частью пользоваться у транспортира

Геометрия
Какой верхней или нижней частью пользоваться у транспортира
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По середине,опрелелять градусы углов,в самой середке чертят по градусам
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