Двое рабочих изготовили 56 деталей.Один из них работал 3 часа ,а другой 4 часа.Сколько деталей изготовил каждый из них,если производительность у них одинаковая. Чертеж! !

Математика

Двое рабочих изготовили 56 деталей.Один из них работал 3 часа ,а другой 4 часа.Сколько деталей изготовил каждый из них,если производительность у них одинаковая. Чертеж! !

Автор: Гость