Двое рабочих изготовили 56 деталей.Один из них работал 3 часа ,а другой 4 часа.Сколько деталей изготовил каждый из них,если производительность у них одинаковая. Чертеж! !

Математика
Двое рабочих изготовили 56 деталей.Один из них работал 3 часа ,а другой 4 часа.Сколько деталей изготовил каждый из них,если производительность у них одинаковая. Чертеж! !
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 56: 7 = 8 (деталей делают в 1 час 2) 8 х 3 = 24 детали сделал первый рабочий 3) 8 х 4 = 32 деталей сделал второй рабочий
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