Сровните астероиды и кометы по плану форма размер троэктория движения срочно умо??яю
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Сровните астероиды и кометы по плану форма размер троэктория движения срочно умо??яю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Комета и астероид - схожи по форме, комета - может быть больше астероида, наоборот - нет, траектория - может быть схожей и разной, в зависимости от ситуации, ибо, комета - как правило, несётся с большей скорость, и притянуть её будет тяжелее, соответственно, чем астероид.
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