5 + 6 пословиц на казахском про еду
Қазақ тiлi
5 + 6 пословиц на казахском про еду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ас - адамнын аркауы. жаманнан жарты аяк ас калар. абысын тату болса ас коп. ачтын дамін туз келтірер. жаман ауруға жақсы ас.
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