Уроки в школе начинаются в 8ч 30мин . Каждый урок продолжается 45 мин. Перемены между вторым и третьим уроками , а также между третьим и четвертым уроками длится 20 мин. Продолжительность остальных перемен 10 мин. Определи арем...

Математика

Уроки в школе начинаются в 8ч 30мин . Каждый урок продолжается 45 мин. Перемены между вторым и третьим уроками , а также между третьим и четвертым уроками длится 20 мин. Продолжительность остальных перемен 10 мин. Определи аремя окончание 5 и 6 урока

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