Уроки в школе начинаются в 8ч 30мин . Каждый урок продолжается 45 мин. Перемены между вторым и третьим уроками , а также между третьим и четвертым уроками длится 20 мин. Продолжительность остальных перемен 10 мин. Определи арем...

Математика
Уроки в школе начинаются в 8ч 30мин . Каждый урок продолжается 45 мин. Перемены между вторым и третьим уроками , а также между третьим и четвертым уроками длится 20 мин. Продолжительность остальных перемен 10 мин. Определи аремя окончание 5 и 6 урока
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8:30-9:15 2) 9:25-10:10 3)10:30-11:15 4) 11:35-12:20 5)12:30-13:15 6)13:25-14:10
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