Уроки в школе начинаются в 8ч 30мин . Каждый урок продолжается 45 мин. Перемены между вторым и третьим уроками , а также между третьим и четвертым уроками длится 20 мин. Продолжительность остальных перемен 10 мин. Определи арем...
Математика
Уроки в школе начинаются в 8ч 30мин . Каждый урок продолжается 45 мин. Перемены между вторым и третьим уроками , а также между третьим и четвертым уроками длится 20 мин. Продолжительность остальных перемен 10 мин. Определи аремя окончание 5 и 6 урока
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8:30-9:15 2) 9:25-10:10 3)10:30-11:15 4) 11:35-12:20 5)12:30-13:15 6)13:25-14:10
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
45а-5а-7а+29 Упростить пример и найти ответ если а=13 3+6-8в-10в+19 Упростить пример и на??ти ответ при том что в=12 Помогите пожалуйста! ...
Русский язык