Поезд едет со скоростью 20м/с,а навстречу ему по соседнему пути движется другой поезд со скоростью 36км/ч.Сколько времени поезда будут проезжать мимо друг друга, если длина первого поезда равна 900м,а второго -6 00м?
Физика
Поезд едет со скоростью 20м/с,а навстречу ему по соседнему пути движется другой поезд со скоростью 36км/ч.Сколько времени поезда будут проезжать мимо друг друга, если длина первого поезда равна 900м,а второго -6 00м?
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Гость:
30 секунд понял т влодтв
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