Поезд едет со скоростью 20м/с,а навстречу ему по соседнему пути движется другой поезд со скоростью 36км/ч.Сколько времени поезда будут проезжать мимо друг друга, если длина первого поезда равна 900м,а второго -6 00м?

Физика

Поезд едет со скоростью 20м/с,а навстречу ему по соседнему пути движется другой поезд со скоростью 36км/ч.Сколько времени поезда будут проезжать мимо друг друга, если длина первого поезда равна 900м,а второго -6 00м?

Автор: Гость