Как перевести с фр. языка de Minuit a 6 h L' après - midi De Minuit a 18 h Le matin De 6 h a midi La nuit De 18 h a Minuit Le soir

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Как перевести с фр. языка de Minuit a 6 h L' après - midi De Minuit a 18 h Le matin De 6 h a midi La nuit De 18 h a Minuit Le soir
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Полночь в 6 утра пост - 12:00 Полночь до 18 часов утро 6 вечера полдень Ночь С 18 утра до полуночи вечером что то вэтом роде  ведь я не прямой знаток французкого
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