Как переводется Talk, friend, lessons. На русском???
Английский язык
Как переводется Talk, friend, lessons. На русском???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разговоры, подруги, занятия.
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