Как переводятся вопросы: 1)Was the weather pleasant in summer? 2)Did you stay in summer in the place in summer? 3)Did you go abroad? 4)4)Did you play a lot in summer? 5)Did you travel a lot?

Английский язык

