Сочинение на тему разум и чувства на основе произведения М Горькова "на дне"

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Разум и чувства- две составляющие души человека, которые очень часто вступают в противоречие друг с другом. Холодный разум. Горячие чувства. Именно так мы определяем эти понятия. Что же должно быть сильнее развито в человеке? Я думаю, что разум и чувства должны идти рука об руку. Ведь опираясь только на разум или только на чувства, человек совершает ошибки, приносящие боль ему и его окружающим. Герои многих литературных произведений совершают такие ошибки. Так, например, Родион Раскольников, главный герой романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание», совершает ужасное убийство, подчинив себя бесчеловечной теории, которую он создал, логично разделив всех людей на «тварей дрожащих» и на «право имеющих». Страшная, ошибочная теория, построенная на холодных логических выводах, исключающая чувства, сделала его преступником. Примером того, как власть чувств может привести к роковой ошибке, является Наташа Ростова, героиня романа Л.Н.Толстого «Война и мир». После расставания с Андреем Болконским, отложившим по просьбе отца на год, она чувствует себя одинокой, не нужной семье жениха. Конечно же, она поддаётся обаянию Анатоля Курагина и, принимая его ухаживания за настоящую любовь, решается на побег из дома. Только родные люди спасают её от позора и удерживают от побега. И только потом она понимает, что истинное чувство любви испытывает к Болконскому. А вот Михаил Илларионович Кутузов, герой романа Л.Н.Толстого «Война и мир» является примером человека, в котором разум и чувства находятся в гармонии. Руководствуясь чувством любви к России, к русскому народу, мучительно размышляя о судьбе Москвы, всё просчитав наперёд, он принимает непростое решение о сдаче столицы французам. Это мудрое решение спасло многих русских солдат от гибели, а Россию от позорного порабощения. Итак, мы пришли к выводу,что в человеке должны быть сильными и чувства ,и разум.Чувства дают нам опыт душевных радостей и страданий, а разум опирается на них и помогает человеку принимать мудрые решения, достойные настоящего человека.