Помогите пж!!! Написать соч 7-9 предложений что я сделал хорошего.Пж!!!!!!
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Помогите пж!!! Написать соч 7-9 предложений что я сделал хорошего.Пж!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В своей жизни я сделал много хороших вещей! Так как люблю приносить радость миру .Я всегда помогаю маме ,мою посуду ,выношу мусор . А еще в школе на уроке труда я сделал скворечник и мы с папой его повесили во двор .И еще я кормлю бездомных котят .
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