Помогите пж!!! Написать соч 7-9 предложений что я сделал хорошего.Пж!!!!!!

Гость: Гость:

В своей жизни я сделал много хороших вещей! Так как люблю приносить радость миру .Я всегда помогаю маме ,мою посуду ,выношу мусор . А еще в школе на уроке труда я сделал скворечник и мы с папой его повесили во двор .И еще я кормлю бездомных котят .