Составить три предложения с неделимыми словосочетаниями.

Гость: Гость:

Маша купила килограмм яблок..Кто-то из присутствующих ответил на все вопросы. У него было всего несколько тетрадей. Скоро конец октября. Дедушке привезли бидон молока. неделимые словосочетания: килограмм яблок, кто -то из присутствующих, несколько тетрадей, конец октября, бидон молока. Неделимые словосочетания в предложении являются одним членом предложения.