Составить три предложения с неделимыми словосочетаниями.

Русский язык
Составить три предложения с неделимыми словосочетаниями.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маша    купила  килограмм  яблок..Кто-то  из  присутствующих  ответил  на  все  вопросы. У  него  было  всего  несколько  тетрадей. Скоро  конец  октября. Дедушке  привезли  бидон  молока.  неделимые  словосочетания: килограмм  яблок, кто -то  из  присутствующих, несколько  тетрадей, конец  октября, бидон  молока. Неделимые  словосочетания в  предложении  являются  одним  членом  предложения.
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