Составить три предложения с неделимыми словосочетаниями.
Русский язык
Составить три предложения с неделимыми словосочетаниями.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маша купила килограмм яблок..Кто-то из присутствующих ответил на все вопросы. У него было всего несколько тетрадей. Скоро конец октября. Дедушке привезли бидон молока. неделимые словосочетания: килограмм яблок, кто -то из присутствующих, несколько тетрадей, конец октября, бидон молока. Неделимые словосочетания в предложении являются одним членом предложения.
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