Указаны пути от корневого каталога к некоторым файлам, храня-щимся на магнитном д??ске. Заглавными буквами записаны имена каталогов, строчными – файлов: \SPORT\SKI\russia.txt; \SPORT\SKI\germany.txt; \SPORT\SKATE\finland.txt; \...

Гость: Гость:

Задание не очень понял , а если точнее "отобразить в виде дерева" ,но вроде так: -> означает что от этого слова идут 2 стрелки и в конце стрелок слово. магнитный диск -> sport -> sky -> russia.txt магнитный диск -> sport -> skate -> getmany.txt = = = = магнитный диск -> computer -> bm -> info -> pentium.txt магнитный диск -> computer -> info -> ibm.txt объясняю: от магнитного диска идёт 2 ветви(это же дерево) 1.sport и 2.computer 1.от ветки sport идёт ещё 2 ветки sky и skate от ветки sky идёт "плод" - russia.txt от ветки skate идёт "плод" - germany.txt 2.от ветки computer идёт 2 ветки - 1.bm и 2.info от ветки bm идёт info ,а от info "плод" - pentium.txt от ветки info идёт "плод" - ibm.txt получается вот такое дерево)