Закончите сложное предложение, используя данные союзы. Определите, какие из них я??ляются сложносочинённым, а какие - сложноподчинёнными. Разберите как части речи и составьте схемы. Это очень срочно мне надо на сегодня. Заранее...

Русский язык
Закончите сложное предложение, используя данные союзы. Определите, какие из них я??ляются сложносочинённым, а какие - сложноподчинёнными. Разберите как части речи и составьте схемы. Это очень срочно мне надо на сегодня. Заранее спасибо! Друзья часто нас радуют, но ... . Друзья часто нас радуют, когда ... . Друзья часто на радуют, потому что ... . Друзья часто нас радуют, а ... . Друзья часто нас радуют, пока ... .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 друзья часто нас радуют, но очень мы огорчаемся когда они не приходят
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