Нужен рассказ (не из интернета)о какой либо встрече с подробным описанием...
Литература
Нужен рассказ (не из интернета)о какой либо встрече с подробным описанием...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я был в зале Фараона он сидел на своем троне, у него был в руке меч я боялся что он может меня убить но все обошлось, он мне сказал,,Я хочу тебе дать землю и людей чтобы там они добывали пищу и много чего полезного', Я согласился и пошел. нанял людей и пошло все хорошо. Я пришел к Фараону и он меня за дела озолотил.
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