Что изменил Чайковский своей музыкой в трагедии Шекспира

Литература
Что изменил Чайковский своей музыкой в трагедии Шекспира
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чайковский говарил о своей нелюбви к маршам
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