В глагольный словосочетаниях главным словом является,естественно,глагол.Слово к??ких частей речи могут быть зависимым компонентом такого словосочетания?Привидите соответствующие примеры

Гость: Гость:

Зависимыми могут быть: 1. Существительные- купить хлеба, написать в письме 2. местоимения-обратиться к ней, сказать кому-нибудь 3. Наречия - бежать быстро, петь громко, свернуть вправо 4. Деепричастия: сидеть задумавшись, говорить улыбачсь 5. Другой инфинитив- просить рассказать, начать петь