В глагольный словосочетаниях главным словом является,естественно,глагол.Слово к??ких частей речи могут быть зависимым компонентом такого словосочетания?Привидите соответствующие примеры

Русский язык
В глагольный словосочетаниях главным словом является,естественно,глагол.Слово к??ких частей речи могут быть зависимым компонентом такого словосочетания?Привидите соответствующие примеры
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зависимыми могут быть: 1. Существительные- купить хлеба, написать в письме 2. местоимения-обратиться к ней, сказать кому-нибудь 3. Наречия - бежать быстро, петь громко, свернуть вправо 4. Деепричастия: сидеть задумавшись, говорить улыбачсь 5. Другой инфинитив- просить рассказать, начать петь
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