Использывание эко систем

Гость: Гость:

Вот так: 1. Ловля рыбы 2. Заготовка высших водных растений 3. Используют некоторых представителей зоопланктона 4. Воду забирают на разные цели 5. Ну и в качестве резервуара для сброса сточных вод 6. Туризм и рекреация 7. Добыча сапропеля и ила Использование озер в хозяйственных целях весьма разнообразно и связано с типом самого водоема. Здесь нужно отметить использование их: 1) для рыболовства; 2) в целях добычи солей; 3) как водных путей; 4) как источников водоснабжения; 5) как энергетических резервуаров для гидроустановок; 6) в целях добычи сапропелей; 7) в медицинских целях (использование лечебных свойств некоторых озерных и лов - «грязей» ) и др. Для рациональной эксплуатации озер необходимо их комплексное исследование, выясняющее все важнейшие стороны природы озера в их взаимосвязи, так как только такое исследование может обеспечить отсутствие нежелательных последствий нашего вмешательства в режим озера (истощения его рыбных или солевых запасов, загрязнения и т. п.) . Используя озеро тем или иным способом, человек прямо или косвенно изменяет его - повышает уровень, спускает в пего сточные воды, чем способствует эвтрофированию, извлекает соли, азот (в виде рыбы) и т. д. Изменения эти могут доходить до полного уничтожения озера, спуска его. О другой стороны, человек сам создает новые озера там. где они ему нужны как водохранилища