Какой военно-стратегический потенциал и наличие военных баз за рубежом имеет Япо??ия?
География
Какой военно-стратегический потенциал и наличие военных баз за рубежом имеет Япо??ия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У нее их нет! У нее есть только силы самообороны, которые дислоцируются только в самой Японии. После Второй Мировой Германию и Японию сильно укрыли в плане вооруженных сил, так что дело обстоит так.
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