Придумать 5 слов мужского, женского и среднего рода. выделить в них окончание и основу

Русский язык
Придумать 5 слов мужского, женского и среднего рода. выделить в них окончание и основу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек компьютер робот экран инструмент (целые слова-основа, без окончания) женщина кнопка листва пробка флейта (а - окончание , остальное основа) окно облако руководство место тесто ( о - окончание, ост. основа).
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