Как беречь органы чувств
Окружающий мир
Как беречь органы чувств
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы сохранить зрение сидите поменьше в компьютерах и других портящие зрение приборах больше одного часа в день не сидите ,для слуха не включайте громко музыку, ограничивайте себя от прослушивания музыки в наушниках,не простужайтесь чтобы нос чувствовал все запахи и не лазайте в него острыми предметами, чтобы уберечь вкус не нужно обжигать язык,осязание-это кожа значит избегать порезов,не вдыхать ядовитые и неизвестные жидкости , во избежания ожогов
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