Как переводиться этот текст??
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Как переводиться этот текст??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большой Секрет Часть 2 "Что это? Кто говорит" Mewt Саймон в гостиной. В гостиной приятно. Существует круглый стол в центре комнаты. Существует большое кресло рядом с камином. когда холодно, Саймон любит читать интересные книги в кресле. "Mew! Mew!" Теперь он ищет (нуэров) звук: под столом, за креслом, между диваном и креслом. "Ничего!" Саймон в своей комнате. Он все еще ищет звук: на полу. под кроватью, над Shel под ковром. "Ничего!"
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